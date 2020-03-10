مصر | مجلس الدولة يلزم "القومي للاتصالات" بالتسجيل في مصلحة الضرائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يلزم "القومي للاتصالات" بالتسجيل في مصلحة الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، باعتباره من أشخاص القانون العام الخاضعين لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وشرحت الجمعية النزاع، وفقا لما عرض عليها من مستندات، أن المركز الضريبي لكبار الممولين خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وجوب تسجيلة في الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية.