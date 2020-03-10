أخبار مصر | "الأطباء" تؤجل عموميتها وحفل الخريجين الجدد بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تؤجل عموميتها وحفل الخريجين الجدد بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وحفل الخريجين الجدد الذي كان مقرر لهما 27 مارس المقبل، نظرا للأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لاحق بعد استقرار الأوضاع الصحية بالوطن.

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وكان مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سريان قرار تعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة على كل من الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 606 لسنة 2020، بشأن التعليق المؤقت للفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة.

وذكر رئيس الوزراء في قراره، عدة أمثلة لتلك التجمعات مثل، الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات، وذلك لحين إشعار آخر.