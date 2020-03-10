أخبار مصر | عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة صادمة بشأن استخدام الديتول للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الذعر يعيشها سكان العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل، فسرعان ما اختفت الكمامات الطبية من متاجر بيع الأدوات الطبية والصيدليات، وتهافت المواطنون على شراء منتجات "الديتول" إيمانا منهم بأنه سيقيهم من الفيروس، ويقلل نسبة الإصابة به أو يمنع انتقال العدوى إليهم. ومؤخرا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمنتج من ضمن منتجات ديتول، مدون عليها عبارة "قاتل لفيروس كورونا"، ولكن خرج أطباء عالميون، لنفي صحة هذه الاعتقادات تماما، مؤكدين أن كثرة استخدام منتجات الديتول المطهرة من الممكن أن تضر من يستخدمها وليس كما يعتقد الجميع، بأن المادة الفعالة تقضي عى فيروس كورونا.

ففي حديث سابق، أكد استشاري الأمراض الجلدية الشهير هاني الناظر، أن الديتول، يشكل خطورة على الجلد بنسبة كبيرة، ومن المفضل استخدامه فقط في تطهير أرضيات المراحيض، وتنظيف أسطح المكاتب والأرضيات بشكل عام، ولا يفضل استخدامه مباشرة على الجلد لأنه يقتل البكتريا الضارة والمفيدة في نفس الوقت. Advertisements وأجاز "الناظر" استخدام الديتول، للملابس في حين وجود اصابة لأحد أفراد المنزل، بالوباء.

وحذر هاني الناظر، من استخدام الصابون الذي يحتوي علي الديتول أو أي مادة مطهرة في الاستحمام أو غسيل اليدين والوجه نظرا لخطورته علي الجلد لأنه يعطي الميكروبات الممرضة مناعة ضد المضادات الحيوية. وأوضح هاني الناظر، في حوارات تلفزيونية سابقة له أن غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة دقيقة يقوم بنفس دور الديتول. على صعيد آخر قامت إدارة الفيسبوك، بحذف جميع المنشورات التي تشجع على استخدام الديتول كمادة للوقاية من الكورونا، خوفا من أن يتم استخدامه بشكل خاطئ أو يتم تناوله فيؤدي إلى كارثة صحية جديدة.

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