أخبار مصر | تغيرات مناخية وأمطار تصل إلى حد السيول بدءا من الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيرات مناخية وأمطار تصل إلى حد السيول بدءا من الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، حتى السبت 14 مارس، والمتمثلة في انخفاض في درجات الحرارة وتكاثر السحب وسقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من البلاد.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، فإن الأمطار تكون رعدية فى بعض المناطق وتصل إلى حد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد، والتي تؤثر سلبًا على حركة الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر.

ويشهد اليوم الثلاثاء، نهارًا دافئ وليلًا شديد البرودة، مع وجود رياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارًا وبارداُ ليلًا، وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، بينما تشتد الحرارة نهارًا وتعدل ليلًا على جنوب الصعيد. Advertisements

وبالنسبة لدرجات الحرارة ليوم الثلاثاء، القاهرة تكون درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12، الإسكندرية 21 للكبرى و14 للصغرى، السواحل الشمالية 19 للكبرى و12 للصغرى، الصعيد 32 للكبرى و13 للصغرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تقل درجات الحرارة يوم الجمعة، تتمثل درجة الحرارة يوم الجمعة فى القاهرة 17 درجة للكبرى و11 للصغرى، الوجه البحرى 16 للكبرى و10 للصغرى، السواحل الشمالية 16 للكبرى و13 للصغرى، جنوب سيناء 25 للكبرى و19 للصغرى، شمال الصعيد 20 درجة للكبرى و13 للصغرى.

وفي جنوب الصعيد 24 للكبرى و18 للصغرى.

