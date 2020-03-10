أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة عن تأخر إنشاء مركز الكلى في كفرالشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة عن تأخر إنشاء مركز الكلى في كفرالشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت هالة أبو السعد، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتنمية المحلية والتخطيط، بشأن تأخر عملية إنشاء مركز الكلى وأبحاث المسالك البولية في كفرالشيخ، بما يسبب معاناة شديدة للأهالي.

وأشارت إلى أنه منذ 8 سنوات، حصلت الجمعية المصرية لحماية مرضى الكلى، على ترخيص بإنشاء مركز الكلى وأبحاث المسالك البولية في كفرالشيخ يحمل رقم 95 لسنة 2012، إلا أنه رغم مضي 8 سنوات وتخصيص الأرض ووضع خطة الإنشاء وتصميم المبنى، لم يتم إنشاء المشروع حتى الآن.

وأوضحت أن فكرة المشروع جاءت مع ارتفاع أعداد المصابين بالفشل الكلوى من أبناء المحافظة، خاصة أن كفرالشيخ تقع في نهايات الترع والمصارف، بالإضافة لمرور مصرف كتشنر الملوث في أراضيها، بينما يضطر الآلاف من المرضى إلى السفر للمحافظات المجاورة، للحصول على جلسات الغسيل الكلوى.

وطالبت بضرورة الكشف عن أسباب تعطل إنشاء المشروع، وتوضيح خطة وزارة الصحة لإنشاء المشروع والانتهاء منه في فترة زمنية محددة، بهدف إنهاء معاناة الآلاف من مرضى الفشل الكلوي في المحافظة.