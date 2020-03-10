أخبار مصر | وزيرة البيئة: تعاون مع "التضامن" لتحسين حياة المواطن وتوفير فرص عمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة: تعاون مع "التضامن" لتحسين حياة المواطن وتوفير فرص عمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن في إطار التواصل بين الوزارتين لإلقاء الضوء على مجموعة من الأنشطة التي تعمل على تحسين حياة المواطن وإيجاد فرص عمل للشباب في مجال البيئة سواء في تدوير المخلفات الزراعية وإنشاء وحدات البيوجاز أو تدوير المخلفات المنزلية والإلكترونية، بالإضافة إلى خلق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب في مجال البيئة وتدريبهم عليها خاصة في مناطق الريف والقرى.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن رفع الوعي البيئي محور أساسي من خلال مجموعة من الرسائل التي تساعد على خلق جيل واعي بكيفية التعامل الصحيح مع البيئة، وأن هذا البروتوكول يعمل على تنفيذ برامج توعية بيئية بصوت وزارة التضامن الاجتماعي مما يجعل يجعل رسالة البيئة أكثر قوة، خاصة عندما تصدر من المتخصصين في مجالات وقطاعات أخرى، فالنجاح الحقيقي هو دمج موضوعات البيئة في قطاعات أخرى لإيصال صوت البيئة إلى القاعدة الشعبية شوخاصة السيدات.

Advertisements

وتقدمت وزيرة البيئة بالتهنئة لكل سيدة مصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم.

وجاء ذلك خلال فاعليات توقيع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدمج البعد البيئي في العمل المجتمعي وتوفير فرص عمل لشرائح الشباب والمرأة من خلال المشروعات البيئية.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نشر البدائل المحلية والمنخفضة التكلفة والصديقة للبيئة لتطوير المجتمعات المصرية سواء الريفية أو الحضرية أو العشوائية وفتح فرص عمل للمواطنين بتلك المناطق مثل مشروعات تدوير المخلفات بأنواعها، بالإضافة إلى دعم نشر وتطبيق وحدات البيوجاز المنزلية في القرى الأكثر فقرا في إطار مبادرة حياه كريمة وكذلك تدريب رواد الأعمال في مجال إنشاء شركات ناشئة في مجال البيوجاز، وتحويل المؤسسات المطورة إلى مباني صديقة للبيئة.