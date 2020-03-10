أخبار مصر | سامح عاشور يعتمد رابطة "رسالة المحاماة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يعتمد رابطة "رسالة المحاماة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، رابطة رسالة المحاماة، التي أسسها عدد من شباب المحامين بالجيزة، وذلك خلال لقائه إياهم.

وتهدف الرابطة إلى تقديم أنشطة فنية ورياضية وثقافية ورحلات للمحامين، وإتاحة تلك الأنشطة أيضا لأسر المحامين المتوفيين، على أن يكون تفعيل تلك الأنشطة من خلال الجهود الذاتية لأعضائها.

وأوضح أعضاء الرابطة، أن اختيار الاسم جاء إيمانا منهم بأهمية وقدسية رسالة المحاماة وأهدافها التي يعملون على تحقيقها، موجهين الشكر للنقيب العام على لقائه الدائم بالشباب، والاستماع إلى مشاكلهم، ووجهة نظرهم.