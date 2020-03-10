أخبار مصر | وزيرة التضامن: نمتلك قاعدة بيانات لـ7 ملايين أسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نمتلك قاعدة بيانات لـ7 ملايين أسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن 75% من المستفيدين من خدمات الوزارة من المناطق الريفية، وتصنف أنها من المناطق الأكثر فقرا، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على القرى الأكثر فقرا من خلال قواعد البيانات.

وأضافت أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات لـ7 ملايين أسرة تشمل 30 مليون مواطن يحتاجون إلى البيئة المناسبة لنمو الأسرة، أن الفرص الاقتصادية في الريف متواضعة وتسعى الوزارة لتنميتها بتوفير مصادر متنوعة للدخل وفي إطار التنمية المستدامة لن نستطيع إغفال الجانب البيئي.

وتابعت أنه سيتم دمج الجانب البيئي في أي فرص تمكين اقتصادي جماعية خاصة أن الوزارة تسوق شعار تحولها من الدعم إلى الإنتاج، وأن الوزارة تنفذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتهدف لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتعمل على محاور الصحة والتعليم والبنية التحتية، وأنه سيكون من المهم العمل على الجانب البيئي.

وشددت على ضرورة التركيز على التمكين الاقتصادي باستخدام القيمة المضافة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية بالتنسيق مع التعاونيات الإنتاجية في مجالات (الصناعات، الغذائية، تطوير المخلفات الزراعية، توليد الطاقة الطبيعية، أيضا التركيز على تقليل هدر الموارد الطبيعية وآليات جمع القمامة النوعية لترشيد إستخدام المياه).

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وأشارت إلى أن هناك الكثير من الممارسات الخاطئة تتمتد في الريف والحضر وهو ما دفع الوزارة لإطلاق برنامج (وعي) للاسثتمار في البشر ووعيهم وبيئتهم، وأن برنامج وعي يقدم 12 رسالة منها ما هو خاص بصحة الأم والطفل وختان الإناث والإتجار في البشر والمواطنة واحترام الآخر والمواطنة والحفاظ على البيئة.

وجاء ذلك خلال فعاليات توقيع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدمج البعد البيئي في العمل المجتمعي وتوفير فرص عمل لشرائح الشباب والمرأة من خلال المشروعات البيئية.

ويهدف البروتوكول، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال نشر البدائل المحلية والمنخفضة التكلفة والصديقة للبيئة لتطوير المجتمعات المصرية سواء الريفية أو الحضرية أو العشوائية وفتح فرص عمل للمواطنين بتلك المناطق مثل مشروعات تدوير المخلفات بأنواعها.

كما يهدف إلى دعم نشر وتطبيق وحدات البيوجاز المنزلية في القرى الأكثر فقرا في إطار مبادرة حياه كريمة وكذلك تدريب رواد الأعمال في مجال إنشاء شركات ناشئة في مجال البيوجاز، وتحويل المؤسسات المطورة إلى مباني صديقة للبيئة.