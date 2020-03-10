أخبار مصر | تعرف على استعدادات النقابات الفرعية لانتخابات المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على استعدادات النقابات الفرعية لانتخابات المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري الاستعدادات على قدم وساق لإجراء انتخابات المحامين التي تعقد في 15 من مارس الجاري، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعد ما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات.

وتقدمت أعداد المرشحين في الانتخابات لتكون 18 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين، و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وتستعد النقابات الفرعية في جميع محافظات الجمهورية للانتخابات، لتسهيل الأمور على الناخبين الأعضاء.

وتستعرض "الخليج 365" الاستعدادات التي أقيمت في بعض النقابات الفرعية:

"شمال الجيزة" تفتح الأبواب للأعضاء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء

وتفتح نقابة المحامين بشمال الجيزة، أبوابها لأعضائها المحامين لتوزيع البطاقات الانتخابية، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بمقر النقابة الفرعية بالعجوزة.

وأعرب مجلس النقابة الفرعية، عن خالص تمنياته بالتوفيق للجميع لما فيه الخير للجمعية العمومية ولجميع المرشحين.

"نقابة محامي جنوب الدقهلية": بطاقات التصويت ستكون متاحة بالمقرات الانتخابية بالجزئيات

تبدأ نقابة محامي جنوب الدقهلية، غدا الأربعاء بتوزيع البطاقات الانتخابية لأعضائها المحامين، وذلك بمقر النقابة الفرعية.

وقال "حاتم شوقي" وكيل نقابة محامي جنوب الدقهلية، إنه جار الانتهاء من استخراج كافة البطاقات الانتخابية الخاصة بالمحامين الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية للمحامين، منوها إلي أنها ستكون جاهزة للتسليم في الموعد المحدد.

وأوضح "شوقي" أن كل محامي يريد الحصول على بطاقته الانتخابية، يتوجه إلى مقر الفرعية، مشيرا إلى أنه من لم يتمكن في الحصول عليها قبل الانتخابات، فإنها ستكون متاحة بالمقرات الانتخابية بالجزئيات.

Advertisements

"نقابة محامي المحلة" تعلن عن استخراج بطاقات التصويت لأعضائها

أعلنت نقابة محامي المحلة الكبرى، عن الانتهاء من استخراج بطاقات الاقتراع لمستحقي التصويت في انتخابات نقابة المحامين.

وأهابت "النقابة الفرعية" بمحاميها بضرورة التوجه إلى مقرها الفرعي بالمحلة الكبرى والمراكز التابعة لها كـ "زفتى، قطور، سمنود"، وذلك للحصول على بطاقة التصويت.

وشددت "الفرعية" على ضرورة الحصول على بطاقة التصويت ليتمكن المحامي من المشاركة في الجمعية العمومية.

"نقابة طنطا" تنتهي من استخراج البطاقات الانتخابية

انتهت نقابة محامي طنطا، من استخراج بطاقات الاقتراع لمستحقي التصويت في انتخابات نقابة المحامين.

وأكدت "النقابة الفرعية" على ضرورة التوجه إلى مقرها الفرعي، والمراكز التابعة لها كـ"السنطة، كفر الزيات، بسيون"، وذلك للحصول على بطاقة التصويت، لدى الموظف المختص بكل محكمة جزئية.

وشددت "الفرعية" على ضرورة الحصول على بطاقة التصويت ليتمكن المحامي من المشاركة في الجمعية العمومية.

"نقابة قنا الفرعية" تبدأ في توزيع بطاقات الإقتراع لأعضائها

أعلنت نقابة محامي قنا، عن انطلاق توزيع البطاقات الانتخابية للمحامين أعضائها، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بمقر النقابة الفرعية.

وقال "موسى صافي" المتحدث باسم نقابة محامي قنا، إنه تم الإنتهاء من تجهيز كافة البطاقات الانتخابية الخاصة بالمحامين الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية للمحامين.

وأكد "صافي" على أن كل محامي يريد الحصول على بطاقته الانتخابية، يتوجه إلى مقر الفرعية بقنا، منوها إلى أنه لايسمح بأن يتسلم محامي بطاقة انتخابية غير بطاقتة، لأنه سيقوم بالتوقيع بالاستلام.