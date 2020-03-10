أخبار مصر | تأجيل حفل يوم الطبيب بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل حفل يوم الطبيب بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاحتفال بيوم الطبيب لموعد آخر، سيتم تحديده لاحقا بعد استقرار الأوضاع الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، التي تمر بالعالم وبمصر.

جدير بالذكر أن حفل يوم الطبيب يقام في 18 مارس لتكريم الأطباء المثاليين والحاصلين على جوائز الدولة وعدد من الشخصيات الملهمة.

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القرار يأتي بعد قرار مجلس الوزراء، أمس، بسريان قرار تعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة، على كل من الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم 606 لسنة 2020، بشأن التعليق المؤقت للفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة.

وحدد رئيس الوزراء في قراره: أمثلة لتلك التجمعات مثل، الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات، وذلك لحين إشعار آخر.