أخبار مصر | أول تحرك من محافظة القاهرة على تعليق الفعاليات وتجمعات المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من محافظة القاهرة على تعليق الفعاليات وتجمعات المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية، إرجاء ملتقى التوظيف، الذي كان مقررًا عقده خلال الفترة من 12 ــ 14 مارس الجارى إالى وقت لاحق.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.