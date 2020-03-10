أخبار مصر | عاجل.. قرار مهم لمجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار مهم لمجلس الوزراء بشأن مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سريان قرار تعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة، على كل من الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم 606 لسنة 2020، بشأن التعليق المؤقت للفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة.

وحدد رئيس الوزراء في قراره: أمثلة لتلك التجمعات مثل، الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات، وذلك لحين إشعار آخر.