شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الغربية» تحقق في اعتداء طالب «إعدادي» على زميله بالفصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الغربية فتح تحقيق موسع في واقعة اعتداء طالب إعدادي على زميله بإحدى مدارس زفتى.

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وكانت مدرسة عبدالسلام سعد خيال الإعدادية، بقرية ششتا، التابعة لإدارة زفتى التعليمية، بمحافظة الغربية قد شهدت واقعه مؤسفة حيث قام طالب بالتعدي على زميله بالصف الأول الإعدادي، فأصابه بجروح قطعية في الوجه، بإستخدام خشبة بها مسامير حديدية، وذلك داخل فناء المدرسة، في وجود مدير المدرسة.

وأكد خيال مصطفي خيال، عم الطالب الذي تعرض للضرب، أنه عند توجهه لإدارة المدرسة، لم يتلقى أي مساعدة إيجابية من إدارة المدرسة، وبناءً عليه توجه إلى مركز شرطة زفتى، لتقديم بلاغ في إدارة المدرسة، ورافقه جمع من أهالي القرية، ويؤكد عم الطالب أنه سيكون حريصًا على مصلحة الطالب بكل دقة ولن يتهاون لوجود والد الطالب المصاب خارج البلاد، وهو ولي أمره.

تم تحرير المحضر رقم 39 أحوال مركز شرطة زفتى، وتم عرض الطالب المصاب على مستشفى زفتى العام، لعمل تقرير طبي لعرض الأوراق على النيابة العامة.