شكرا لقرائتكم خبر عن 480 سائحًا يزينون سماء الأقصر بانطلاق 18 رحلة «بالون طائر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زينت سماء الأقصر، الثلاثاء، 18 رحلة بالون طائر على متنها 480 سائحًا وسائحة من جنسيات مختلفة، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

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والتقط السائحون الصور التذكارية والسيلفي من أقصى ارتفاع 500 متر وملامسة السحب المنتشرة في بانوراما ساحرة تملأ سماء البر الغربى، مع اعتدال الطقس وحنو الشمس الدافئة التي تملا جنبات المحافظة.

من جانبه، أكد أسامة عبدالغنى، أحد العاملين بشركات البالون الطائر بالأقصر، لـ«لمصري اليوم»، الثلاثاء، أن سماء المدينة تزينت اليوم الثلاثاء بعدد 18 رحلة للبالون من مختلف الشركات، موضحًا أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح الوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السباحة العالمية، لافتاً إلى ان رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالأقصر.

وأضاف أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدنى بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة، لافتًا إلى أن زيادة التدفقات السياحية، ساهم في زيادة الرحلات المميزة التي تشهدها المدينة السياحية من مختلف الاسواق العالمية.