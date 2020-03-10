شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس وأمين عام حزب مستقبل وطن.. ومصادر: مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علمت «المصري اليوم» من مصادر داخل حزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية في مجلس النواب، استقالة رئيس الحزب المهندس أشرف رشاد، والمهندس حسام الخولي، أمين عام الحزب.
وأكدت المصادر المطلعة أن الاستقالة جاءت مفاجئة داخل الحزب، حيث أن المهندس أشرف رشاد كان يمارس عمله بطريقة عادية حتى أمس.
وأضافت المصادر أن الاستقالة رشاد والخولي دون أسباب معلنة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة رئيس وأمين عام حزب مستقبل وطن.. ومصادر: مفاجئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.