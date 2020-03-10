شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس وأمين عام حزب مستقبل وطن.. ومصادر: مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» من مصادر داخل حزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية في مجلس النواب، استقالة رئيس الحزب المهندس أشرف رشاد، والمهندس حسام الخولي، أمين عام الحزب.

وأكدت المصادر المطلعة أن الاستقالة جاءت مفاجئة داخل الحزب، حيث أن المهندس أشرف رشاد كان يمارس عمله بطريقة عادية حتى أمس.

وأضافت المصادر أن الاستقالة رشاد والخولي دون أسباب معلنة حتى الآن.