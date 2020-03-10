شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يقوم بجولة مفاجئة للتأكد من استخدام الكواشف الطبية على بوابات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم بجولة تفقدية على بوابات جامعة القاهرة، للتأكد من استخدام الكواشف الحرارية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والعاملين وهيئة التدريس والاطمئنان على خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستحدث، وذلك في إطار خطة جامعة القاهرة للوقاية من فيروس كورونا.

كما تفقد الدكتور الخشت، مدرجات كلية الآداب وأجرى حوارًا مع الطلاب طمأنهم فيه وأكد عليهم ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والصحة العامة، للحفاظ على أنفسهم وزملائهم، وقال إن الجامعة لديها خطة وقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستحدث.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما وجه رئيس الجامعة بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية، لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.

وأصدرت جامعة القاهرة الشهر الماضي، دليلًا توعويًا عن فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله وأعراض الإصابة به وأعراض الحالات المتقدمة منه، بهدف توعية الطلاب والعاملين وهيئة التدريس، بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم.

كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مبكرًا عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتم تعميم الإصدار الأول من الخطة الشاملة على كل كليات ووحدات وإدارات الجامعة، إلى جانب توزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس والوقاية منه، وتشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على تنفيذ الخطة، واتخاذ ما يلزم لمتابعة الوقاية من الفيروس داخل مجتمع الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة، ورفع حالة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية.