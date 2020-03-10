شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح فعالة للوقاية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل حالة الترقب والهلع في العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد (كورفيد-19)، وإعلان العديد من دول العالم عن إحصائيات الإصابة والوفيات من الفيروس، يظل التساؤل قائمًا بين العديد من المواطنين عن ماهية الفيروس، وكيف ينتقل؟ وطرق الوقاية منه.

ومن خلال المنشورات الوقائية التي نشرتها المؤسسات الطبية، كمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، تأتي أعراض فيروس كورونا في هيئة حمى، وسعال، وضيق في التنفس، والتهاب رئوي، وإسهال، وقيء، وفي الحالات المتقدمة قد يصاب المريض بمضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة، مثل الفشل الكلوي، والالتهاب الرئوي الحاد.

وحدد المنشورات كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد، منها الاختلاط المباشر بالمصابين، والرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، ولمس أدوات المريض ثم لمس الفم أو الأنف أو العين.

ومن طرق الوقاية من فيروس كورونا، المداومة على غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسيل اليدين خصوصًا بعد السعال أو العطس.

استخدام المناديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منه في سلة النفايات، وإذا لم يتوافر المنديل فيفُضل السعال أو العطس على أعلى الذراع أو اليدين.

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حاول قدر المستطاع تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد، فاليد يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها الأسطح الملوثة بالفيروس.

وضع الكمامات في أماكن التجمعات والازدحام أثناء الحج أو العمرة.

حافظ على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.

المحافظة على النظافة العامة.

تجنب قدر الإمكان الاحتكاك بالمصابين، مع مراجعة الطبيب عند الضرورة، ومتابعة ما يستجد من معلومات حول المرض من قبل وزارة الصحة.

وتعكف وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية والخبراء الدوليين على معرفة المزيد من هذا الفيروس

نصائح لتجنب الاصابة بفيروس كورونا