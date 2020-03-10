شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. «التعليم العالي» تؤجل احتفالية جامعة الجلالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات كبيرة للمواطنين، فقد تقرر تأجيل الاحتفالية الكبري المقرر تنظيمها يوم ١٤ مارس الجاري بمقر جامعة الجلالة لحين إشعار آخر.

وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.