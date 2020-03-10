شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كثيف للناخبين في انتخابات مؤسستي دار التحرير والمعارف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت انتخابات الجمعية العمومية وانتخابات أعضاء مجلس الإدارة التي تجري حاليا في المؤسسات الصحفية القومية، حضور كثيف للناخبين في مؤسستي دار التحرير والمعارف في الساعات الأولى من الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة انتهت أمس من مراجعة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في مؤسستي دار التحرير ودار المعارف التي تجرى اليوم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، حيث يجري فرز الأصوات وإعلان النتيجة مساء نفس اليوم.

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وأكدت الهيئة أن الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي واستخدام الحبر الفسفوري، في ظل الحياد التام والنزاهة والشفافية بين سائر المرشحين والتيسير على الناخبين في الانتخابات.

وراجعت الهيئة كشوف الناخبين والتوقيع وبطاقات التصويت، كما قامت اللجنة التنفيذية بالهيئة بزيارة المقار الانتخابية بالمؤسسات للتأكد من مدى ملائمتها لعملية إجراء الانتخابات وتجهيز الصناديق الشفافة ضماناً لنزاهة وحيادية الانتخابات.

ويتم نقل أحداث اليوم الانتخابي لحظة بلحظة من خلال الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للصحافة.

وشددت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان لها على ضرورة الالتزام بمواعيد الصمت الانتخابي، لإتاحة الفرصة أمام لجنة الإشراف على الانتخابات استكمال الإجراءات في شفافية وهدوء، يتيح فرص عادلة للمنافس.