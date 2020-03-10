شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من «كورونا».. تأجيل الملتقى الثاني للتوظيف في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت محافظة القاهرة تأجيل ملتقى التوظيف الذي كان مقررا عقده خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري إلى وقت لاحق. يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. يذكر أن محافظة القاهرة كانت أعلنت عن تنظيم الملتقى التوظيفي الثاني تحت عنوان «مفهوم جديد للمشاركة من أجل التنمية وريادة الأعمال»، بمشاركة العديد من الشركات بتخصصات مختلفة، وتنظيم معرض لمنتجات رواد المشروعات بأسعار مخفضة، وذلك في الفترة من 12 إلى 14 مارس الحالي من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

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