شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن قبول دفعة استثنائية جديدة بقسم الضباط المتخصصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب القبول لدفعة استثنائية جديدة بقسم الضباط المتخصصين لكلية الشرطة وفقًا للتخصصات التي تمثل احتياجات فعلية للوزارة، في ضوء خطة الوزارة للاهتمام بالتنمية البشرية لكل الكوادر الشرطية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي انعقد في أكاديمية الشرطة، الثلاثاء، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء دكتور محمود الجمسي، نائب رئيس الأكاديمية، واللواء دكتور أيمن شريف، مدير كلية الشرطة، واللواء عادل كسبة، كبير معلمي كلية الشرطة.

وقال اللواء دكتور أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، إن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وافق على قبول دفعة استثنائية جديدة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة للعام الجاري من تخصصات الطب البشري (ذكور فقط) والحاسبات الآلية (ذكور وإناث) وإعلام «ذكور» والتي تمثل احتياجًا فعليًا لقاعات الوزارة وفي إطار القواعد الواردة بالقانون وذلك ابتداء من يوم 14 وحتى يوم 30 مارس الحالى وفي إطار القواعد الواردة والقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة.

أضاف أن التخصصات الطبية المطلوبة شملت حملة الماجستير والدكتوراه وصدر وجراحة عامة وأورام ومخ وأعصاب وجراحة أوعية وقلب وصدر ونفسية وعصبية ورود وبطانة أورام وباطنية وقلب ورعاية مركز قلب وجراحة وكلى وعظام وجلدية ومسالك وأطفال وتحليل طبية وتخدير وحنجرة وأنف وأذن وطل طوارىء ونساء وتوليد.

وأوضح أن التخصصات المطلوبة من الإعلام صحافة إلكترونية علاقات عامة وإعلام وصحافة وتلفزيون، مشيرا إلى أن شروط الالتحاق أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي.

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ونوه بأنه لابد أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية وألا يقل طول القامة عن 165 سم وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل العينين ويصرح الكشف بنظارة وألا يحصل على نسبة أقل من 40٪؜ من مجموع الدرجات المقررة لاختبارات اللياقة البدنية وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين.

وتابع أنه لا بد ألا يزيد المتقدم على 28 سنة في 1 أبريل المقبل من الحاصلين على البكالوريوس و30 سنة للحاصلين على الماجستير و35 سنة للدكتوراه؛ وألا يكون قد أمضى حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين في 1 أبريل المقبل.

وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أنه لابد أن يجتاز المتقدم الاختبارات المقررة من اختبار القدرات والمقاس والقوام والسمات والكشف الطبي والنفسي والرياضي والكشف الطبي المتقدم ولجنة الهيئة، ونوه بأن مكان الاختبارات سيكون في أكاديمية الشرطة بوابة رقم 5 اعتبارا من الساعة 6 صباحا.

ولفت إلى أن هناك تيسيرات مقدمة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من بينها إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين عن طريق موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، على أن يكون التقديم بالأكاديمية.

وأضاف أنه تم طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات لكيفية التقديم وإعداد منافذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية والطوابع والتصوير الفوتوغرافي وتشكيل لجان للاستعلامات وتوفير خطوط هاتفية لتلقي كافة الاستفسارات وهي ٢٤١٠٩١٠٢، و٢٤١٠٩١١٧.

وأشار إلى أن هناك مزايا يتمتع بها الملتحق أبرزها أن مدة الدراسة ستكون عاما واحدا فقط ويمنح طوال فترة الدراسة راتبا بما يتناسب درجته العلمية، ويمنح شهادة الدبلوم في مواد الشرطية، ويعين برتبة ملازم أول للحاصلين على المؤهل الجامعي ونقيب للحاصلين على الماجستير ورائد للحاصلين على الدكتوراه، ويتمتع الخريج بكافة الامتيازات المقررة لضباط الوزارة أهمها الرعاية الصحية والاجتماعية.