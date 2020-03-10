شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ترفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة، لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية، لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية، للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

Advertisements

أمر محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والجهات المعنية، بالمرور على غرف صرف الأمطار كل في نطاق مركزه، للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة المرور على أعمدة الكهرباء والتأكد من تغطيتها بالبلاستيك، وذلك لتقليل حوادث الصعق بالكهرباء، حفاظا على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة، منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، مؤكدا استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.