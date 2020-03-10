شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة «كورونا» حاضرة.. كيف تعاملت مصر مع 810 سائح على متن 3 سفن سياحية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت موانئ البحر الأحمر، ثلاث سفن سياحية بموانئ (سفاجا – الغردقة – بورتوفيق)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالموانئ البحرية لمواجهة فيروس «كورونا».

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وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة السياحية Marco Polo، وعلى متنها 638 سائحا من جنسيات مختلفة، و341 فرد طاقم قادمة من ميناء صلالة بعمان، وكذلك استقبل ميناء الغردقة السفينة السياحية Clio، وعلى متنها 81 سائحا، و58 فرد طاقم قادمة من العقبة، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة السياحية Serenissima، وعلى متنها 91 سائحا، و52 فرد طاقم قادمة من ميناء سفاجا.

وقالت هيئة موانئ البحر الأحمر إنه اتباعا لجميع التعليمات الطبية المشددة قام فريق طبى متخصص من الحجر الصحي والطب الوقائى بالصعود على السفن السياحية بمنطقة المخطاف الخارجى للموانئ وتم إنهاء إجراءات الكشف الطبى والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه في إصابتها أثناء الرحلة وإجراء الفرز الصحى للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أي إصابات وتم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء بعد التأكد من سلامة جميع الركاب وتفويج السياح لزيارة المناطق الأثرية والسياحية.

ووجه اللواء بحرى خالد زهران، رئيس الهيئة، مديرى الموانئ بتعليق إرشادات وتعريف أعراض المرض على مداخل ومخارج الموانئ للتصدى لأى حالة تظهر بشكل مفاجئ والتنبيه على مالكى العبارات والتوكيلات الملاحية بالإبلاغ الفورى عن أي حالة يشتبه فيها على متن السفن لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

البحر الأحمر تستقبل ركاب ثلاث سفن سياحية بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

البحر الأحمر تستقبل ركاب ثلاث سفن سياحية بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا