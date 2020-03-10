شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء بالأكاديمية، المزايا التى يحصل عليها الملتحقون بقسم المتخصصين بالأكاديمية ومواعيد التقديم.

مواعيد تقديم طلبات الالتحاق:

يتم البدء في تلقى طلبات الالتحاق اعتبارا من يوم السبت الموافق 14/3 حتى يوم الاثنين 30/3.

إجراءات التقديم:

يكون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارت من البوابة رقم 5 اعتبارا من الساعه السادسة صباحا.

إجراءات تقديم طلبات الالتحاق:

1- يتقدم الطالب بأوراقه الداله على حصوله على المؤهل العلمى- الدرجة العلمية وكذا المستندات المطلوبة الى مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية" لن يتم التقدم للإلتحاق من خلال شبكة المعلومات الدولية ولكن ستعلن نتائج جميع الاختبارات ويحدد موعدها عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت.

2- تقوم اللجنة بتحديد موعد اختبارات القدرات وتسليم "الطالب، الطالبه" ما يلى:

- كارت تردد ومن خلاله يسمح بدخول الأكاديمية.

- رقم سرى للدخول به على صفحة الاكاديمية على موقع الوزارة على شبكة الانترنت.

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3- عند اجتياز الطالب للكشف الطبي والنفسى تظهر الخطوات والتعليمات الخاصة بتحرير وئاثق التعارف حيث يتم طباعتها واستيفاء كافة البيانات الواردة بها ويقوم الطالب وولى أمرة بالتوقيع على وثائق التعارف وتسليمها إلى اللجنة التي تضطلع بمراجعه كافة الأوراق والبيانات الخاصة بالطالب والتأكد من صحتها من خلال المستندات الداله على ذلك.

المزايا الخاصة بقسم الضباط المتخصصين:

يتمتع طلاب قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة بالمميزات التالية:

1- مدة الدراسة عام دراسى واحد.

2- يمنح الدارس طوال فترة الدراسة مكافأة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه.

3- يمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة.

4- يعين الخريج ضابط بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس ، وبما لا يتجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.

5- يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضابط وأسرته، رعاية رياضية بالاشتراط في نوادى الشرطة على مستوى الجمهوية، رعاية اجتماعية "المصايف- الحج- العمرة –الرحلات"، رعاية ثقافية" السماح بالدراسات العليا والبعثات".

ويجب أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يكون حسن السيرة، وألا يكون سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله فى خدمة الحكومة بحكم، وأن يكون الطالب مستوفيًا لشروط اللياقة، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسى من خلال مجموعة من الاختبارات.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعياراً وتحدياً وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة. ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التى تتمثل فى كل من: أعضاء هيئة التدريس والمقررات وطرق التدريس والموارد التعليمية المتاحة، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمنى وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملاً على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية، فضلاً عن توفير مناخ دراسى ملائم للطالب يلبى طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية ، بهدف إعداد منتج أمنى يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية، والاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها، نظراً لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسا دستورياً وشرعيا لعمل جهاز الشرطـة، وإعداد الكوادر العلمية والتدريبية في المجالات المتخصصة من خلال تشجيع الضباط علي الدراسات العليا وابتعاثهم للخارج وتوفير مناخ علمي لإعداد دراستهم المتخصصة.