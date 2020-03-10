شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن ضوابط اختبارات الترقى للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم، ضوابط عقد اختبارات الترقى للمعلمين المرشحين لاختبارات الترقي لعام 2019/2020، والمقرر انطلاقها اعتبارًا من السبت المقبل.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أن اجتياز اختبارات الترقى تعتبر أحد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى ولابد من استيفاء باقى الشروط، مشددة على عدم استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاختبار ومن يخالف ذلك يعرض للمساءلة القانونية وعدم تصوير قاعات الاختبار أو أى جزء من المادة الاختبارية أو نشرها بأى وسيلة والالتزام بالمواعيد المحددة بالاخطار والتوقيع في كشف الحضور قبل الاختبار وتوقيع انصراف قبل مغادرة قاعة الاختبارات والالتزام باحضار الأوراق المطلوبة كاملة (صورة الإخطار – صورة بطاقة الرقم القومى – صورة إيصال سداد الرسوم وليس الأصل)، واتباع تعليمات هيئة الإشراف داخل المعمل اثناء أداء الاختبار.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، اجتماعًا مع مديرى المديريات عبر شبكات الفيديو كونفرانس.

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أكد الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين، على حرص الوزارة على حقوق المُعلمين في الترقي وتطوير منظومة التدريب، فى ضوء موافقة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنه عمليات الترقى، والاعتماد على نظام النقاط فى تقييم مكونات ملف الترقى للعام 2019-2020، واستيفاء ذلك إلكترونيًا، حيث تبدأ اختبارات الترقى المعلمين المرشحين للترقى للعام 2019-2020 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/3/2020.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم بأن يتم التنبيه على المعلمين المرشحين للترقى بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: http://academy.emis.gov.eg/، لطباعة اخطارات اختبار الترقى الخاصة بهم؛ لمعرفة موعد ومكان وتوقيت ساعة الاختبار.

وأوضح أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى مكون من 100 نقطة موزعة علي مكونات ملف الترقي علي النحو التالي: شهادة اجتياز اختبار إلكترونى تكون نهايته الكبرى 50 نقطة ويشترط حصول المعلم علي نسبة 50% علي الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار، وتتضمن استمارة ملف انجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي وظائف معلم، ومعلم أول إلي الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود الموضحة سابقًا مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى موجهًا بأن حق المعلم في التظلم مكفول.