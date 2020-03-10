شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة رئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بعد قليل، صلوات تجنيز الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى الذى توفى أمس الأول فى أحد مستشفيات القاهرة.

بدأت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، صلوات تسبحتي نصف الليل وباكر السابقتين للقداس الإلهى فى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة ومجمع رهبان الدير وأعضاء الإكليروس، وجثمان الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير، استعدادًا لصلوات تجنيزه عقب القداس الإلهي مباشرة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم.

توفى أسقف الدير يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 83 سنة قضى منها ما يزيد على 60 سنة في الرهبنة، ومن المقرر أن يدفن جثمانه إلى جوار جثمان مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث حسب وصيته، بعد انتهاء صلوات تجنيزه التي قصرها الدير على أعضاء الإكليروس من كهنة ورهبان إلى جانب أحبار الكنيسة.

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كان دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون قد نوه إلى أن المشاركة في صلوات تجنيز ة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير والتي ستقام في الثانية عشرة ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، ستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة فقط.

وكان الدير اعتذر عن عدم استقبال أية زيارات سواء للأفراد أو المجموعات أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، على أن تفتح أبواب الدير بدءًا من صباح الأربعاء بعد أن يكون قد تم إيداع جثمانه الطاهر في المزار الخاص به وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لنوال بركته.

ولد الانبا صرابامون عازر قليد بسطاورس في فبراير من العام 1937، وترهب في دير السريان العامر بوادي النطرون في الثامن من ديسمبر عام 1959 ، ورسم قسا في فبراير عام 1963، ورقي قمصا في يوليو عام 1967 ، ثم منحه قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية الراحل درجة أسقف في يونيو عام 1973 ، ليصبح بعدها بأربعة أعوام رئيسا لدير الانبا بيشوي.