شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة الجيزة تزيل سلالم الطريق الدائرى المخالفة لمواجهة المواقف العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة حملات لإزالة السلالم العشوائية غير الرسمية، على الطرىق الدائرى، ضمن خطتها لإلغاء المواقف العشوائية أعلى الطريق الدائرى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اليوم تكسير وإزالة كافة السلالم المخالفة والعشوائية على الدائرى، والإبقاء على السلالم القانونية، بنطاق مركز ومدينة أوسيم بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة وبمتابعة من اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وكانت محافظة الجيزة نشرت عدد من اللافتات التحذيرية أعلى الطريق الدائرى، لتوعية المواطنين بعدم إلقاء مخلفات بالطريق والإلتزام بوضعها بالحاويات المتخصصة لها أسفل سلالم الطريق الدائرى، وذلك تنفيذا لقرار محافظ الجيزة .

وأشارت اللافتات التى تم وضعها بطول الطريق الواقعة فى نطاق أحياء العمرانية والهرم والوراق ، إلى أنه يتعرض كل من يلقى القمامة بالطريق إلى غرامة فورية 200 جنيه وتعرضه للاجراءات القانونية بتحرير محاضر بيئة ضده .

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وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى الشارع او بالطريق الدائرى وذلك بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك على نحو الذى يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم ، ويأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذى تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة بنهر الطريق وتعليق لافتات بالعديد من المناطق الحيوية لتوعية المواطنين بغرامة إلقاء المخلفات بالشارع .