الإسكان: 150 أتوبيسا مميزا غرب وشرق القاهرة و7 خطوط بأكتوبر وزايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية، طبقت نموذج لربط خطوط المترو بمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر، من خلال 7 خطوط لأتوبيس نقل عام، مشيرا إلى أنه بجانب تطبيق ذلك، تم شراء 150 أتوبيس يتم ادارتهم فى تجمعات شرق وغرب محافظة القاهرة، وتجمعات الصعيد، من بينهم 65 أتوبيس يتم ادارتهم فى شرق القاهرة.
وأوضح الجزار، فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن، بمقر هيئة المجتمعات العمرانية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الهيئة تعمل على التوسع في خطوط النقل المستدام طوال الوقت.
من ناحيتها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن افتتاح مشروع خطوط أتوبيسات الخدمة المميزة لربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو أنفاق جامعه القاهرة، يتيح خدمات متميزة للمواطنين، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق تقليل من الأعباء من على كاهل الدولة، مبدية سعادتها باهتمام وزارة الإسكان بتلك المشروعات، قائلة: يارب نشوف النقل الجماعى فى كل مصر، مش بس المجتمعات العمرانية.
وقالت وزيرة البيئة، أنه قد تم تصميم تلك الخطوط من خلال مشروع النقل المستدام الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.
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