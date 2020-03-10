شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. موانئ البحر الأحمر تستقبل 3 سفن سياحية وفحص كامل للسيّاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى ضمن الإجراءات الاحترازية بالموانئ البحرية لمواجهة فيروس كورونا، لاستقبال ثلاث سفن سياحية بموانئ سفاجا والغردقة وبورتوفيق.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة السياحية Marco Polo وعلى متنها 638 سائح من جنسيات مختلفة و341 فرد طاقم قادمة من ميناء صلالة بعمان، كما استقبل ميناء الغردقة السفينة السياحية Clio وعلى متنها 81 سائح و58 فرد طاقم قادمة من العقبة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة السياحية Serenissima وعلى متنها 91 سائح و52 فرد طاقم قادمة من ميناء سفاجا .

وأعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أنه اتباعا لجميع التعليمات الطبية المشددة قام فريق طبى متخصص من الحجر الصحى والطب الوقائى بالصعود على السفن السياحية بمنطقة المخطاف الخارجى للموانئ وتم إنهاء اجراءات الكشف الطبى والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة وسؤاله عن ما اذا كان هناك حالات مشتبه فى إصابتها أثناء الرحلة واجراء الفرز الصحى للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أى اصابات وتم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء بعد التأكد من سلامة جميع الركاب وتفويج السياح لزيارة المناطق الاثرية والسياحية .

ووجه اللواء خالد زهران رئيس الهيئة مديرى الموانئ بتعليق ارشادات وتعريف أعراض المرض على مداخل ومخارج الموانئ للتصدى لأى حالة تظهر بشكل مفاجئ والتنبيه على مالكى العبارات والتوكيلات الملاحية بالإبلاغ الفورى عن أى حالة يشتبه فيها على متن السفن لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها .













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