شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تقرر تأجيل حفل يوم الطبيب حتي إشعار آخر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، تأجيل الاحتفال بيوم الطبيب لموعد اخر سيتم تحديده لاحقا بعد استقرار الأوضاع الخاصة بمواجهة فيروس كورونا التى تمر بالعالم وبمصر، جدير بالذكر أن حفل يوم الطبيب يقام فى 18 مارس لتكريم الآطباء المثاليين والحاصلين على جوائز الدولة وعدد من الشخصيات الملهمة .

يأتى ذلك، بعدما قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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