شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تقرر تأجيل حفل يوم الطبيب حتي إشعار آخر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، تأجيل الاحتفال بيوم الطبيب لموعد اخر سيتم تحديده لاحقا بعد استقرار الأوضاع الخاصة بمواجهة فيروس كورونا التى تمر بالعالم وبمصر، جدير بالذكر أن حفل يوم الطبيب يقام فى 18 مارس لتكريم الآطباء المثاليين والحاصلين على جوائز الدولة وعدد من الشخصيات الملهمة .
يأتى ذلك، بعدما قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
كانت قد قالت الدكتورة نجوى الشافعى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة دعت كافة أعضائها، لحضور الجمعية العمومية العادية، يوم الجمعة، 27 مارس 2020، الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر النقابة بدار الحكمة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تناقش العمومية ميزانية النقابة، وتقرير الأمين العام، والمركزى للمحاسبات، ومراقب الحسابات، بالإضافة إلى الموازنة التقديرية للعام التالى.
وأوضحت نجوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة لم تحدد بعد إن كان جدول الأعمال سيتضمن مناقشة بعض القضايا المهنية للأطباء، أم لا، خاصة أنها لم تتلق حتى الآن أى مقترحات خاصة بطرح أى قضية، لافتة إلى أن جدول أعمال الجمعية العمومية النهائى، سيتم وضعه باجتماع مجلس النقابة العامة، ومن ثم إعلانه وإتاحته للأطباء بالنقابة.
وكانت نقابة الأطباء، قد أعلنت أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم، لانعقاد الجمعية العمومية، سيتم الدعوة لعقد الاجتماع الثانى يوم الجمعة 10 أبريل 2020، بمقر دار الحكمة أيضًا، وبجدول الأعمال نفسه.
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