شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات على رحيل الشيخ محمد سيد طنطاوى.. شيخ الأزهر التاسع والأربعون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الثلاثاء 10 مارس، الذكرى العاشرة على رحيل الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الشريف، الذى تولى الكثير من المناصب القيادية فى الأزهر، كما عُين مفتيًا للديار المصرية فى 28 أكتوبر 1986 حتى تم تعيينه فى 27 مارس 1996 شيخًا للأزهر.

”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوى في ذكرى رحيله كما يلى: