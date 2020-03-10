شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء محافظة القاهرة تغلق المقاهى المخالفة وترفع أكشاك عشوائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت أجهزة حى مصر القديمة، برئاسة اللواء علاء خليل، حملة مكبرة على المقاهى المخالفة والأكشاك المخالفة، وذلك فى إطار توجيهات المحافظ، بضرورة المتابعة الدورية للشوارع والميادين، لاستعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، حيث تم متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمنطقة زهراء مصر القديمة ومحطة مترو الزهراء.

وفى السياق، قاد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، حملة أسفرت عن بغلق وتشميع محل بدون ترخيص ومقهى مخالفة لشروط الترخيص بشارع بورسعيد.

ونفذت أحياء المنطقة الغربية، أعمال رصف شملت رصف عدد من الشوارع، ففى حى الأزبكية تم رفع كفاءة إضاءة أعمدة الإنارة بكل من شارع محمد حنفى وشارع حنا خليل شملت تغيير أعمدة الإنارة المتهالكة بنطاق الحى، وفى حى وسط القاهرة تم صيانة كوابيل الإنارة بالقربية وحوش الشرقاوى، وفى حى الوايلى تم إحلال وتجديد أعمدة الإنارة و تركيب كشافات ليد بشوارع محمد شلبية - محمد درديري- الشهيد هاني علي كامل - السيسي - حسن السيد - محمد اديب

Advertisements

وفى حي عابدين، تم صيانة أعمدة الإنارة بشارع يوسف الجندى، وفي حي منشأة ناصر تم إنارة المرحلة الرابعة، ومطلع الحرفيين ومربع بلوكات 110، وفى حي غرب القاهرة، تم صيانة الإنارة واستبدال وتركيب كشافات بشوارع قصر النيل - محمد الثاقب -حسن صبرى - أبو الفدا- سرايا الجزيرة.

وكان اللواء أشرف بهجت، رئيس حى الزيتون، شمال القاهرة، قاد حملة مكبرة لإخلاء المقاهى بنطاق الحى من الشيش والتى تضر بالبيئة وصحة المواطنين كإجراء احترازي لمنع إنتشار الأمراض والأوبئة، وكذلك كإجراء احترازى لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بعد مساعدة الشيشة فى انتشار الفيروس وانتقاله من شخص لآخر.

يذكر أن محافظة القاهرة، أرجأت ملتقى التوظيف الذى كان مقرراً عقده خلال الفترة من 12 ــ 14 مارس الجارى إلى وقت لاحق، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية.