شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الأوروبى يفرض على نفسه عزل صحى فى منزله بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة سكاى نيوز الإخبارية بأن رئيس البرلمان الأوروبي فرض على نفسه عزل صحي في منزله كإجراء وقائي ، بسبب فيروس كورونا ، وقرر البرلمان الأوروبى فى بروكسل، اليوم الثلاثاء، إغلاق أبوابه أمام جميع الزوار، وتعليق جميع الأنشطة الموازية داخله كإجراء احتياطى لاحتواء تفشى فيروس كورونا المتجدد، وقال البرلمان الأوروبى، ان أنشطته ستقتصر حتى إشعار آخر على العمل التشريعى، ولن يتم تنظيم أى لقاءات أو ندوات أو محاضرات داخل مقره، وتم إلغاء عدد من اللقاءات اليوم، ومنها قمة المحافظين الأوروبيين وإفريقيا وجميع الندوات والزيارات، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وبعد إصابة 53 دولة من خارج الصين بفيروس كورونا ، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أنه شيء "لم نره من قبل"، حيث أكدت المنظمة أن فيروس كورونا قد دفع العالم بقوة إلى منطقة مجهولة، لانتشاره بسرعة أكبر خارج المكان الذى نشأ فيه وهو الصين.

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وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، أدهانوم جيبريسوس ، وفقا لتقرير جريدة " ميرور" البريطانية، إنه تم الإبلاغ عن تسع مرات تقريباً فى حالات الإصابة بهذا المرض الفتاك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خارج الصين عنها فى الصين،مضيفا أنه تم توثيق طرق المراقبة المستخدمة فى كوريا الجنوبية ، البلد الأكثر تضرراً خارج الصين ، تعمل ويمكن أن يتم احتواء الانتشار داخل حدودها.

وقال جيبريسيس فى مؤتمر صحفى فى جنيف: "نحن فى منطقة مجهولة، لم نر من قبل مسببات الأمراض التنفسية القادرة على انتقال العدوى من المجتمع ".