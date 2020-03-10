شكرا لقرائتكم خبر عن "العصار" يبحث مع رئيس الأركان الكاميرونى التعاون بمجالات التصنيع العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق ميكا رينية كلود رئيس أركان القوات المسلحة الكاميرونية والوفد المرافق لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية بديوان عام الوزارة.

أكد العصار علي اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة القوات المسلحة الكاميرونية في مجال توريد المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر وتدريب الفنيين ونقل الخبرة المكتسبة على مدار السنوات السابقة للإنتاج الحربي للمشاركة في إقامة المصانع لإنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات بالكاميرون كما أكد علي اهتمام القيادة السياسية بتوطيد العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية وفتح أسواق هناك وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية في مجالات التصنيع المختلفة.

واستعرض اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية المتاحة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي كما تم مناقشة سبل التعاون في مجال توريد معدات وأجهزة من المنتجات المدنية لمصانع الإنتاج الحربي وتوريد الأجهزة الطبية والمشاركة في تنفيذ مشروعات تمهيد الطرق وتصنيع مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، وكذا المشاركة في تنفيذ منظومات وبرامج في مجال نظم المعلومات، كما تمت الإشارة إلي انه من المقرر زيارة رئيس اركان القوات المسلحة الكاميرونية اليوم إلي مصنعي إنتاج وإصلاح المدرعات (م200الحربي) وابوزعبل للصناعات المتخصصة (م300الحربي) للاطلاع علي الامكانيات التكنولوجية المتوفرة لديهم في مجالات التصنيع العسكري والمدني.

وتم توجيه الدعوة لرئيس أركان القوات المسلحة الكاميرونية لمشاركة الشركات الكاميرونية في معرض السلاح الدولي "إيديكس 2020" المقرر عقدة بمصر خلال شهر ديسمبر القادم.

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ومن جانبه أعرب الفريق ميكا رينية كلود رئيس أركان القوات المسلحة الكاميرونية عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيداً بالإمكانيات التصنيعية والفنية التي تمتلكها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، ومشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة ، مثمناً على ما تم بذله من جهود لتوطيد العلاقات في القارة الأفريقية ، وقد أعرب عن رغبته في فتح آفاق التعاون مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على قيام فريق فني من القوات المسلحة الكاميرونية والشركات الكاميرونية بزيارة شركات الإنتاج الحربي للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد مجالات التعاون المستقبلي بينهما.