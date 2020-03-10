شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أفواج سياحية من عواصم العالم تتوافد على مطار الأقصر الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار الأقصر الدولي، فى الساعات الأولى اليوم الثلاثاء، وصول عدد من الأفواج السياحية الجديدة من حول العالم بصورة طبيعية تماماً، وسط أجواء مميزة بين السائحين والعاملين بالمطار وفحص كافة المتوافدين والقادمين على متن الرحلات المختلفة من عواصم العالم، حيث تسير حركة وصول ومغادرة الأفواج السياحية لمدينة الأقصر بصورة منتظمة وطبيعية تماماً دون أية مشكلات عقب الإعلان رسمياً عن إكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا على متن مركب نيلى وجميعها لم تظهر عليه أعراض المرض رغم إيجابية التحاليل، وهو ما أدى لحالة الإطمئنان بين السائحين وأبناء محافظة الأقصر.

وفى هذا الصدد، يقول أسامة عبد الغنى مدير إحدى الشركات السياحية بالأقصر، أنه يشهد مطار الأقصر الدولى بصورة يومية إستقبال أعداد كبيرة ومميزة من السائحين من حول العالم لقضاء إجازتهم فى محافظة الأقصر، وسط إقبال سياحى مميز، موضحاً أنه تسير الحركة السياحية الوافدة لمدينة الأقصر بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحى الحالي.

ويضيف أسامة عبد الغنى الخبير السياحى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن توافد تلك الأعداد من الأفواج السياحية على متن طيران مباشر من عواصم العالم، يؤكد على أن الأقصر أمنة تماماً ويجب على الجميع التأكد من هذا الأمر من مشهد الزيارات بالمعابد الفرعونية والمعالم الآثرية بالآلاف بصورة يومية رغم الإعلان عن إصابة حالات بكورونا على متن مركب نيلى تم التعامل معها بحرفية شديدة من رجال الصحة بمحافظة الأقصر، قائلاً: "مهمتنا مشاركة تلك اللحظات المميزة من وصول الأفواج السياحية مع الجميع للتوضيح لأهالينا فى كل مكان بمحافظتنا الحبيبة، وندعوا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتى يحرص على بثها أعداء الوطن فى المجتمع باعتبارها سلاحاً فعّالاً يستخدم لإضعاف المجتمعات وتدمير بنيتها النفسية".

ومن جانبه، صرح اللواء حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى، أنه يجرى العمل وتنفيذ كافة التعليمات من وزارة الطيران ووزارة الصحة، ويتم عمل الكشف عن كافة القادمين والمغادرين للمطار داخل الحجر الصحى بالمطار، وذلك عبر الجهاز الحرارى وفى حالة اكتشاف أية حالة مشتبه بها، يتم التحفظ عليها فوراً ويتم نقلها إلى المستشفى المخصصة لذلك.مؤكداً على أن وزارة الصحة أمدت مطار الأقصر مؤخراً بسيارتى إسعاف تعملان على مدار الساعة، منهما سيارة مجهزة وذاتية التعقيم لنقل الحالات الإيجابية فى الحال دون الإختلاط بأى ركبا آخرين بالمطار، والسيارة الآخرى للكشف على المترددين على المطار من العمال والموظفين والمترددين عليه بصورة يومية.

وأضاف مدير مطار الأقصر الدولى لـ"الخليج 365"، أن حركة السياحة فى المطار تسير بصورة طبيعية، واستقبل المطار يوم السبت الماضى 8 رحلات شارتر قادمة من فرنسا، وتسير رحلات أسبوعية للمطار من مختلف دول العالم، ولدى وصول السائحين لأرض المطار يتم فحصهم عبر الحجر الصحى وفى حالة أن الحالة سليمة ينهى أوراقه ومن المطار للفندق، وحال وصول السياح من مطارات مصر الداخلية يتم فحصهم سريعاً لكونهم فى آمان وتم فحصهم بالمطارات المختلفة، والحالات المكتشفة يتم التحفظ عليها لفحصها كل نصف ساعة للتأكد من حالتهم تماماً، لحين نقلهم لمستشفى العزل.

وشدد مدير المطار، على أنه أصدر تعليمات مشددة لكافة العاملين بالمطار بالالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية وتطبيق أعلى درجات الوقاية فى التعامل مع الركاب وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التى تعمل بالمطار، والتخلص الآمن من النفايات والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات من إدارة السلامة والصحة المهنية بالمطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية، وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية هذا.



الأفواج السياحية من عواصم العالم تتوافد على مطار الأقصر الدولى

جانب من توافد السائحين على مطار الاقصر

انهاء اجراءات الوصول لأفواج السائحين من حول العالم

السياح من حول العالم خلال التوافد على مطار الاقصر Advertisements

مطار الاقصر الدولى يستقبل أفواج السائحين

الاقصر تستقبل السياح بصورة طبيعية تماماً

جانب من وصول السياح لمطار الاقصر الدولي

افواج السياح خلال التوافد على المطار من عواصم العالم

السياح خلال وصولهم لمطار الاقصر الدولى