شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: ضوابط لعقد الندوات والمؤتمرات خوفاً من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، عقد اجتماع للجهات التنفيذية بالمحافظة بمشاركة الأجهزة الأمنية من أجل حصر المؤتمرات والندوات ووضع ضوابط لعقدها والتأكيد على عدم التصريح لها إذا كانت التجمعات بأعداد كبيرة، وذلك وفقا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

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قال المحافظ، في تصريحات صحفية له، أنه سيتم التنسيق بين الصحة والشباب والرياضة ومديرية أمن القليوبية والتربية والتعليم وقصور الثقافة لمتابعة كل الندوات والمؤتمرات التي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة ومتابعة الأعداد التي ستشارك بها وفي حالة وجود أعداد كبيرة سيتم التوجيه بإيقاف تلك النوات على الفور حفاظا على صحة المواطنين.

وأعلن المحافظ أن وزارة الصحة اختارات مستشفى «قها النموذجي الجديدة» لتكون حجراً صحياً لأية إصابات قد يتم اكتشافها على أرض المحافظة، إلى جانب تفعيل الفحص بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة، وبشكل دورى لفحص أية حالات مشتبه بها، واتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية حيالها على الفور.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».