شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس الصلاة على جثمان الأنبا صرابامون بوادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة التسبحة التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، السابقة للقداس الإلهي الذي يقام في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون برئاسة قداسته على جثمان الأنبا صرابامون الأسقف العام ورئيس الدير الذي وافته المنية فجر الأحد الماضي عن عمر ناهز 83 عاما.

وشارك البابا صلاة التسبحة عدد كبير من أحبار الكنيسة ومجمع رهبان الدير وأعضاء الإكليروس، حيث تسبق صلاة التسبحة صلوات التجنيز التي تتم طقوسها عقب صلاة القداس الإلهي مباشرة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم، وألقى البابا نظرة الوداع على جثمان المتنيح قبل الانتقال إلى مثواه الأخير، حيث كان أحد تلاميذه قبل رسامته بطريركاً.

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ورقد أسقف الدير المتنيح في الرب يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز ٨٣ سنة قضى منها ما يزيد على ٦٠ سنة في الرهبنة، ومن المقرر أن يدفن جثمانه إلى جوار البابا شنودة الثالث حسب وصيته، بعد انتهاء صلوات تجنيزه التي قصرها الدير على أعضاء الإكليروس من كهنة ورهبان إلى جانب أحبار الكنيسة.

وأنهت كاتدرائية دير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون استعداداتها للصلاة على جثمان الأنبا صرابامون.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت، الأحد الماضي، وفاة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي، عن عمر يناهز 83 عاماً بعد حياة رهبانية دامت لمدة 60 عاماً، وذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية مفاجئة مساء الأربعاء الماضي، نقل على إثرها لمستشفى السلام بالمهندسين.

يذكر أن المتنيح ولد وتسمى باسم عازر قليد بسطاورس في ٢/٢١/ ١٩٣٧ وترهب في دير السريان العامر في ٨ /١٢/ ١٩٥٩ ورسم قساً في ٢٤ /٢/ ١٩٦٣م ثم رقي قمصاً فى٧/٢٥ /١٩٦٧ ورسم أسقفا عاما بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في ١٧/ ٦/ ١٩٧٣ ثم أسقفا ورئيس دير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧.