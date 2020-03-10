شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط دبلوماسي موسع بشأن سد النهضة.. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت الصحف الصادرة الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته بأهمية توطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، وكذلك النشاط الدبلوماسي المصري الواسع بشأن سد النهضة.

وأبرزت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي تصريحاته بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر.

وأشارت الصحف إلى أن الرئيس وجه بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

وأوضحت الصحف أن الاجتماع تناول عرض مختلف محاور استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلي والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلًا عن التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، وكذا الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

وشهد الاجتماع عرض المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية، خاصةً فيما يتعلق بإقرار السياسات المطلوبة، وإعداد البنية التحتية اللازمة، وتوفير البيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية ذات الصلة، وكذلك اعتماد آليات تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وفي متابعة للنشاط الدبلوماسي المصري، تناولت الصحف زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الكويت وإعرابه خلال الزيارة عن تقدير مصر للعلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين،‬ وما تشهده من زخم في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال استقبال الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي للوزير شكري، في إطار زيارته الحالية للكويت.

ونقلت الصحف عن المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تصريحاته بأن الوزير شكري حرص على نقل تهاني رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لنظيره الكويتي على توليه المنصب والتمنيات له بالتوفيق في مهمته الحالية، واستعراض وزير الخارجية آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة والموقف الحالي بشأنها، مُثنياً على الموقف العربي الداعم لمصر والذي عكسه الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتقدير مصر للموقف الكويتي المُساند لمصر في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الوزير شكري تطرق إلى أهم مجالات التعاون الثنائي المُشترك بين البلدين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي مساندة بلاده لمصر في كل ما يصون الأمن القومي والمصالح المصرية؛ بما في ذلك قضية سد النهضة، مُعربًا عن تطلُع الكويت للاستمرار في تطوير مختلف مجالات التعاون مع مصر بما يعكس العلاقة المتميزة القائمة بين البلدين.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري التقى كذلك بنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، حيث تطرّق اللقاء إلى التطور الملحوظ الذي تشهده أوجه العلاقات الثنائية وسبل دفعها قُدمًا إلى مجالات أرحب، فضلاً عن استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، كما تناول اللقاء مواقف البلدين إزاء أهم التحديات الإقليمية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

كما أبرزت الصحف زيارة وزير الخارجية سامح شكري للسعودية، وأشارت إلى أن شكري سلم خلال مباحثاته بالرياض مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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ونقلت الصحف عن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على «تويتر»- خلال زيارته ⁧‫للمملكة العربية السعودية‬⁩، «الوزير ⁧‫شكري‬⁩ يُسلم نظيره السعودي الأمير ⁧‫فيصل بن فرحان آل سعود‬⁩ رسالة رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين».

وفي متابعة لنشاط مصر الدبلوماسي، تناولت الصحف إدانة وزارة الخارجية محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بالخرطوم.

ولفتت الصحف إلى أن المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعرب عن ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاة سيادته، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه.

وفي متابعة لتطورات الأوضاع بشأن فيروس كورونا، اهتمت الصحف بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

كما أبرزت الصحف إعلان وزارة النقل رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي لفحص السياح والركاب القادمين عبر المنافذ البحرية والبرية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت الصحف أن وزير النقل المهندس كامل الوزير يتلقى تقارير يومية من رؤساء الهيئات والشركات التابعة من مركز الأزمات بالوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، كما يتابع إجراءات التعقيم والتوعية بهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق للوقاية من الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم 340 سائحا من جنسيات مختلفة على متن السفينة السياحية المالطية «celestyel crystal» القادمة من اليونان، حيث تم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي قام بفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة «المخطاف» الخارجي قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، وتم اختبار جميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد والتأكد من عدم وجود أي حالات مشتبه بها، قبل أن يبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.

وأضافت الوزارة أن هيئة السكك الحديدية قامت بتوفير ملصقات توعية بالفيروس وطرق انتشاره وطرق مجابهته في المحطات، كما بدأت الهيئة بعقد ندوات توعوية لجميع العاملين لتعريفهم بالفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة وكذلك التطهير المستمر للمحطات.

وأفادت الوزارة بأن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تقوم بالتطهير المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات مع توفير ملصقات للتوعية بالمحطات وكذلك رسائل توعية يتم بثها عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية الربان شاهين، على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، موضحا أنه تم استقبال السفينة واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد، حيث تم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي قام بفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، واختبار جميع السياح بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة، وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.

وقال الربان شاهين إن هذه هي الرحلة الثانية للسفينة «سيليسيال» التي تقوم بعدد من الرحلات المنتظمة خلال الفترة من 2 إلى 30 مارس الجاري وأن ما يتم اتخاذه من إجراءات لا يؤثر على سرعة تفويج السائحين وخروجهم بيسر وأمان، هذا ويصل طول السفينة 134.5 متر، وغاطسها 6.10 متر.

وأضاف شاهين أن المختصين في الميناء مستمرون بتوعية كل العاملين بالميناء بخطورة المرض وطرق انتقال العدوى، وكيفية اتباع إجراءات الوقاية، والتعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض وطرق العلاج.