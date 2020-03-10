شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار الحكومة بشأن تعليق «الفعاليات الكبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجريدة الرسمية قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق الفعاليات ذات التجمعات الكبيرة على كل من الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد، والمعارض، والمهرجانات. Advertisements وللاطلاع على نص القرار رقم 606 لسنة 2020: الجريدة الرسمية 10-3-2020

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