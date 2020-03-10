شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر كويتية تنفي اكتشاف إصابات جديدة بـ«كورونا» بين أبناء الجالية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة الكويتية صحة البيان الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لأطباء كويتيين بالصحة الوقائية يزعمون فيه اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد بين العديد من أبناء الجالية المصرية ممن عادوا إلى الكويت من مصر مؤخرا.

وأكدت المصادر، الثلاثاء، عدم وجود أى إصابات بين أبناء الجالية المصرية العائدين من مصر إلى الكويت حتى الآن، مشددة على أن أى إصابات يتم اكتشافها يتم الإعلان عنها بشكل يومي.

وأوضحت المصادر أنه لم تسجل أى حالات إصابة بالفيروس لأى من أبناء الجالية المصرية، سوى حالتين فقط حتى الآن، الأولى لمصري قادم من زيارة خاصة في دولة أذربيجان عبر الإمارات، لافتة إلى أنه تم التأكيد على عدم زيارته لمصر خلال الأشهر الستة الأخيرة، والأخرى لمصري مخالط له.