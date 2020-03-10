شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: انخفاض تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.3% في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، انخفاض تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.3% في فبراير، مقارنة بـ7.2% في يناير الماضي.

وذكر بيان للجهاز أن معدل التضخم على أساس شهري سجل 0% مقابل 0.7% في يناير.