شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: انخفاض تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.3% في فبراير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، انخفاض تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.3% في فبراير، مقارنة بـ7.2% في يناير الماضي.
وذكر بيان للجهاز أن معدل التضخم على أساس شهري سجل 0% مقابل 0.7% في يناير.
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