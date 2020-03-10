شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر كويتية: لا صحة لاكتشاف إصابات بكورونا بين المصريين العائدين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة الكويتية، صحة البيان الذى تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى لأطباء كويتيين بالصحة الوقائية، يؤكدون اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بين العديد من أبناء الجالية المصرية، ممن عادوا إلى الكويت من مصر مؤخرا، وأكدت المصادر - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الثلاثاء - عدم وجود أية إصابات بين أبناء الجالية المصرية العائدين من مصر إلى الكويت حتى الآن، مشددة على أن أية اصابات يتم اكتشافها، يتم الإعلان عنها بشكل يومي.

وأوضحت المصادر أنه لم تسجل أية حالات إصابة بالفيروس لأى من أبناء الجالية المصرية، سوى حالتين فقط حتى الآن، الأولى لمصري قادم من زيارة خاصة في دولة أذربيجان عبر الإمارات، لافتة إلى أنه تم التأكيد على عدم زيارته لمصر خلال الأشهر الستة الأخيرة، والأخرى لمصري مخالط له.

وكان مجلس الوزراء الكويتى، أصدر قرارا بمنع إصدار تأشيرات دخول إلى الكويت، وحصرها على البعثات الدبلوماسية فقط، بعد موافقة وزارة الصحة الكويتية، وقال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن ذلك جاء خلال اجتماع الحكومة الإسبوعي، والذى عقد اليوم الاثنين، بقاعة المجلس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأضاف المزرم، أنه تقرر أيضا إغلاق جميع دور العرض السينمائي، والمسارح وقاعات الأفراح والفنادق ابتداء من اليوم؛ وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

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وحول الاصابات بالفيروس فى الكويت، أكد رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية جرأة الحكومة فى الإعلان عن أية اصابات، مشددا فى الوقت نفسه على أنه لم يثبت حتى الآن إصابة أى وافد ممن دخلوا إلى الكويت فى الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالمخزون الإستراتيجي، قال المزرم إنه فى وضع آمن، مؤكدا فى الوقت نفسه اهتمام الحكومة بهذا الجانب، وداعية المواطنين والمقيمين إلى عدم القلق حيال هذا الأمر.

وأشار الى أن جميع القطاعات بوزارات الحكومة الكويتية المختلفة تعمل فى ظل منظومة واحدة لمواجهة الفيروس، مشيرا الى أن 22 جهة حكومية تجتمع يوميا لبحث مستجدات الأوضاع، لافتا فى الوقت نفسه إلى قيام قطاع الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية بزيارات يومية؛ لتفقد من فرض عليهم الحجر المنزلي، للتأكد من وضعهم الصحى ومتابعتهم.