شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط الذعر والخوف من إصابات ووفيات كورونا اليومية، تكشف التقارير الصادرة على مركز جامعة جونز هوبكينز البحثية الأمريكية، تقدم حالات الشفاء لتصل إلى شفاء أعلى من نصف الإصابات على مستوى العالم.
وفقا للأرقام فإن حالات الشفاء اقتربت من 69 % حالة، مقارنة بنسبة 4% عدد وفيات حصيلة فيروس كورونا، ويعطى هذا الرقم أمل كبير في القدرة على الشفاء من الفيروس القاتل الذى لا يوجد له علاج حتى الآن.
بلغت نسبة الشفاء على مستوى العالم 62,496 من إجمالى 113,584 حالة
- بلغت نسبة الوفيات حتى هذه اللحظة 3996
بلغت نسبة الشفاء فى مدينة ووهان بالصين 46,488 حالة
بعد الصين تأتى إيران بعدد حالات شفاء بلغت 2394 حالة من إجمالى 7161 إصابة
فيما أعلنت مصر شفاء 12 حالة من إجمالى 59 حالة
أقل حالات شفاء سجلت فى 15 دولة
بمعدل حالة شفاء واحدة من إجمالى عدد حالات ٥ إصابة
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بالأرقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.