شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط الذعر والخوف من إصابات ووفيات كورونا اليومية، تكشف التقارير الصادرة على مركز جامعة جونز هوبكينز البحثية الأمريكية، تقدم حالات الشفاء لتصل إلى شفاء أعلى من نصف الإصابات على مستوى العالم.

وفقا للأرقام فإن حالات الشفاء اقتربت من 69 % حالة، مقارنة بنسبة 4% عدد وفيات حصيلة فيروس كورونا، ويعطى هذا الرقم أمل كبير في القدرة على الشفاء من الفيروس القاتل الذى لا يوجد له علاج حتى الآن.

بلغت نسبة الشفاء على مستوى العالم 62,496 من إجمالى 113,584 حالة

- بلغت نسبة الوفيات حتى هذه اللحظة 3996

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بلغت نسبة الشفاء فى مدينة ووهان بالصين 46,488 حالة

بعد الصين تأتى إيران بعدد حالات شفاء بلغت 2394 حالة من إجمالى 7161 إصابة

فيما أعلنت مصر شفاء 12 حالة من إجمالى 59 حالة

أقل حالات شفاء سجلت فى 15 دولة

بمعدل حالة شفاء واحدة من إجمالى عدد حالات ٥ إصابة