شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المديريات بتقرير يومى عن نسب غياب وحضور الطلاب فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة طالبت من المديريات غياب وحضور يومي للطلاب على مستوى الجمهورية، وتقرير يومى عن نسب الحضور والغياب، مشددة على أن الدراسة مستمرة ومنتظمة بشكل طبيعى، وعلى الطلاب التركيز على المنهج الخاص بالفصل الدراسى الثانى فى جميع المواد.

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كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أكد إن الوزارة لديها غرفة أزمات منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع، مشيراً أن شائعات تأجيل الدراسة فى التعليم الأساسى أكثر بكثير من التعليم العالى في الجامعات، مضيفا: "للأسف كثير من جروبات السوشيال ميديا لم يقتصر دورها فقط على بث شائعات تعليق الدراسة بل إمتد إلى تقسيم درجات التيرم، وطريقة اداء الامتحان فى حال تعليق الدراسة وهذا غريب، وانطلقت هاشتاجات تطالب بطريقة تقسيم درجات التيرم، مشيرا إلى أنه فى حالة تعليق الدراسة شهر أو شهرين سيتم تعويضهم فى الإجازة الصيفية وأن الامتحان فى المحتوى العلمى بالكامل .

وتابع شوقى:" فى حال تأجيل الدراسة لفترة زمنية معينة لأسباب موضوعية قررتها الدولة ككل من خلال وزارة الصحة والتعليم الأساسي والفنى والأجهزة السيادية، لن يتم تصعيد طالب لمرحلة تعليمية جديدة ألا بعد استكمال دراسته لكافة المحتوى العلمى المطلوب منه ولن يتم خصم درجات أو إلغاء امتحانات وغيره.