شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا تغيير فى مواعيد امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2019، 2020.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن جميع الامتحانات فى الفصل الدراسى الثانى سوف تسير وفق المواعيد المحددة لها، فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى حتى الآن، ولا يوجد أى تغيير.

وأوضحت المصادر، أن امتحانات الثانوية العامة، مرتبطة بتنسيق الجامعات، وأيضا تظلمات وامتحانات دور ثان، وكلها محددة وفق خطة زمنية معينة.

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