شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتعليق الفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن هدف الاجتماع هو تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس "كورونا" المستجد COVID-19 للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد؛ حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليوم أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

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من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني الذي تم تجهيزه اليوم، وهو: www.clab.mohp.gov.eg لحجز موعد لإجراء الاختبار، وسوف تظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار،حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه يتم عمل الاختبار في القاهرة بمستشفى حميات العباسية، وفي الجيزة بمستشفىحميات إمبابة، لافتة إلى أنه يتم سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا، كما قام رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال فريق عمل للمعامل المركزية لتوثيق الشهادات هناك، ثم ستتولى وزارة الصحة إرسالها للسفارة المختصة مباشرة، تيسيراً من الحكومة على المواطنين.