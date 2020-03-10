شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع شركة عالمية تطوير الإشارات الكهربائية بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العالمية، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مجالى السكك الحديدية والمترو، حيث بحث التعاون المستقبلي فى المجالين، وفى بداية اللقاء استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية بالسكة الحديد والتي تنفذها الشركة وهي مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم و تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول ١٨٠ كم، مشيرا إلى أهمية هذه المشروعات في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية.

بدوره، أعرب رئيس الشركة عن رغبته في زيادة الاستثمارات في مجال النقل في مصر ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة للمهندسين والفنيين المصريين.

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وأضافت وزارة النقل ، أن الشركة تعتبر واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال تنفيذ منظومة السكك الحديدية والمترو، مشيرة إلى الاهتمام بالتعاون في مجال كهربة أشارات المسافة من القاهرة إلى بني سويف ضمن مشروع كهربة إشارات خط القاهرة / اسوان و التعاون في مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق، وكذلك خط ابو قير بالإسكندرية.

وأفاد الوزير، أنه جارى اختيار استشارى مشروع تطوير الخط الاول للمترو لإعداد مستندات الطرح على الشركات كما تم تعيين استشاري الطرح لخط ابو قير، مشيرا إلى أنه سيتم طرح هذه المشروعات في مناقصة عامة لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية.

كما أبدت الشركة اهتمامها بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط طنطا /المنصورة /دمياط بالإضافة إلى مشروع تزويد الخطوط الرئيسية بشبكة السكك الحديدية بنظام التحكم في مسير القطارات 1 ETCS L، كما أكدت الشركة على التزامها بتنفيذ أعمال نظم التحكم والتشغيل بالتعاون مع الجانب الياباني في تنفيذ مجموعة أعمال CP411 للخط الرابع لمترو الانفاق.