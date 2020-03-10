شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تؤجل ملتقاها الثانى للتوظيف تنفيذا لقرار رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرجأت محافظة القاهرة ملتقى التوظيف الذى كان مقرراً عقده خلال الفترة من 12 ــ 14 مارس الجارى إلى وقت لاحق، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية.

وأعلنت المحافظة تنظيم الملتقى التوظيفي الثاني للمحافظة، تحت عنوان "مفهوم جديد للمشاركة من أجل التنمية وريادة الأعمال"، بمشاركة العديد من الشركات بتخصصات مختلفة، وكذلك تنظيم معرض لمنتجات رواد المشروعات بأسعار مخفضة، وذلك في الفترة من 12 مارس حتى 14 مارس الحالي من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين فى إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين فى السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدنى، ووزير الدولة للإعلام.

و يشمل قرار رئيس الوزراء الموالد والحفلات والمعارض التى سيتم إقامتها خلال الفترة القادمة، حيث أن أى تجمعات أو حفلات أو معارض سيتم تعليقها حفاظا على سلامة المواطنين المصريين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى الحالات التى ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة، حيث وضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس الكورونا، اليوم الاثنين، 4 حالات منهم 3 مصريين وسيدة أجنبية وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن اكتشاف تلك الحالات جاء ضمن أعمال الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الوقائية بالوزارة للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.