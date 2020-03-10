شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تفعل لجان الصحة لرصد أى حالات مرضية بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتفعيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة لمتابعة مدارس المحافظة يوميا وتوفير كافة وسائل الحماية والوقاية للطلاب، و أصدر تعليمات لمديرى عموم الإدارات التعليمية برفع تقرير يومى بالغياب والحضور للطلاب وتوفير التوعية بكافة أشكالها عن الأمراض والأوبئة بالمدارس، وذلك ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن إجمالى الحالات التى ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليًا لفيروس الكورونا، أمس، 4 حالات وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن اكتشاف تلك الحالات جاء ضمن أعمال الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الوقائية بالوزارة للمخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي ثبتت إيجابيتها، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأشار إلى أن هناك 20 حالة من الإجمالي جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى العزل، بالإضافة إلى الحالة الأولى المكتشفة في مصر لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، والذي تعافى وغادر المستشفى المخصص للعزل، موضحًا أن الحالات الـ20 التي جاءت نتيجة تحاليلها سلبية، حالتهم مستقرة تمامًا ومازالوا موجودين بالمستشفى المخصص للعزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح مجاهد أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصي كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات، ودعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأي ارتفاع في درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة.



