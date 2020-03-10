شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس تسبحة نصف الليل بحضور جثمان الأنبا صرابامون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ورقد أسقف الدير يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 83 سنة قضى منها ما يزيد على 60 سنة في الرهبنة، ومن المقرر أن يدفن جثمانه إلى جوار جثمان مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث حسب وصيته، بعد انتهاء صلوات تجنيزه التي قصرها الدير على أعضاء الإكليروس من كهنة ورهبان إلى جانب أحبار الكنيسة.

كان دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون قد نوه إلى أن المشاركة في صلوات تجنيز ة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير والتي ستقام في الثانية عشرة ظهر بعد غدٍ الثلاثاء، ستكون قاصرة على أعضاء المجمع المقدس والآباء الرهبان والكهنة فقط.

واعتذر الدير عن عدم استقبال أية زيارات سواء للأفراد أو المجموعات غدً الاثنين وبعد غد الثلاثاء، على أن تفتح أبواب الدير بدءًا من صباح الأربعاء بعد أن يكون قد تم إيداع جثمانه الطاهر في المزار الخاص به وذلك لإتاحة الفرصة لأبنائه ومحبيه لنوال بركته.

ولد الانبا صرابامون عازر قليد بسطاورس في فبراير من العام 1937، وترهب في دير السريان العامر بوادي النطرون في الثامن من ديسمبر عام 1959 ، ورسم قسا في فبراير عام 1963، ورقي قمصا في يوليو عام 1967 ، ثم منحه قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية الراحل درجة أسقف في يونيو عام 1973 ، ليصبح بعدها بأربعة أعوام رئيسا لدير الانبا بيشوي.

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فيما بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع قبل الماضى الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ 55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهى ليلة السبت المعروف بـ«سبت النور» أو ليلة العيد.

ويحظر فى الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد اليعاذر وأحد السعف.

وفقا للطقس القبطى، فإن أيام الصوم الكبير هى أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدى، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.